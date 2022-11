Europa League, Lazio sconfitta e retrocessa in Conference: vince il Feyenoord

Finale incredibile nel girone F, con quattro squadre che terminano a quota 8 punti: differenza reti fatale per i biancocelesti

Finisce in Olanda il cammino in Europa League della Lazio: la formazione biancoceleste perde 1-0 contro il Feyenoord e chiude al terzo posto nel girone F, retrocedendo così in Conference League. Decide il gol segnato al 64' da Gimenez. Finale incredibile, con quattro squadre che terminano appaiate a quota 8 punti: decisiva la differenza reti, che premia Midtjylland, primo davanti a Feyenoord, Lazio e Sturm Graz.