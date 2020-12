Europa League, le gare delle 19: 3-1 CKSA Sofia sulla Roma. Napoli, pari e primo posto

Prima tornata delle gare dell’ultima giornata del girone eliminatorio di Europa League. Sconfitta indolore per la Roma, già qualificata e in testa nel gruppo, contro il CSKA Sofia per 3-1. Pareggio invece per il Napoli, che fa 1-1 con la Real Sociedad e passa il turno da prima.

Questi i risultati delle 19:

CSKA Sofia-Roma 3-1: Rodrigues (C), Milanese (R), 2 Sowe (C)

Dundalk-Arsenal 2-4: Nketiah (A), Elneny (A), Flores (D), Willock (A), Balogun (A), Hoare (D)

Beer Sheva-Nizza 1-0: Hatuel

Lech-Rangers 0-2: Itten, Hagi

Leverkusen-Slavia Praga 4-0: 2 Bailey, Diaby, Bellarabi

Napoli-Real Sociedad 1-1: Zielinski (N), Willian Jose (R)

PAOK-Granada 0-0

PSV-Omonia 4-0: Malen, Dumfries, 2 Piroe

Rapid Vienna-Molde 2-2: 2 Eikrem (M), Ritzmaier (R), Ibahimoglu (R)

Young Boys-Cluj 2-1: Debelijuh (C), Nsame (Y), Gaudino (Y)

Rijeka-AZ 2-1: Menalo (R), Wijndal (A), Tomecak (R)

Standard Liegi-Benfica 2-2: Raskin (S), Everton (B), Tapsoba (S), Pizzi (B)