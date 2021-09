Europa League, il Napoli perde 3-2 con lo Spartak. Tutti i risultati delle 18.45

Tutti i risultati delle gare delle 18.45 di Europa League: arriva un ko per il Napoli di Spalletti dopo il pari ottenuto con il Leicester

Perde 3-2 il Napoli di Luciano Spalletti in Europa League contro lo Spartak Mosca. Solo un punto in due partite dunque per la squadra italiana nel girone dopo il pareggio contro il Leicester. All’iniziale gol di Elmas, rispondono nella ripresa Promes, Ignatov e ancora Promes, prima del 3-2 in pieno recupero di Osimhen. Questi i risultati delle gare iniziate alle 18.45, in attesa di quelle delle 21: