Europa League, beffa Milan: Stankovic rimonta in 10 contro 11. Ok la Roma, i risultati

Dejan Stankovic, ex centrocampista dell'Inter e oggi allenatore della Stella Rossa di Belgrado, gioca lo scherzetto al Milan

Nelle gare di andata degli ottavi di finale di Europa League delle 18.55, Dejan Stankovic, ex Inter e oggi allenatore della Stella Rossa di Belgrado, gioca uno scherzetto al Milan. La sua squadra, infatti, rimonta in inferiorità numerica il punteggio, segnando il gol del 2-2 nel finale che tiene aperto il discorso qualificazione. Vince invece la Roma, che si impone in trasferta con il Braga per 2-0. Ecco tutti i risultati: