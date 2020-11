Europa League, i risultati delle 19: pareggia il Milan, qualificazione ancora aperta

Inciampa ancora il Milan in Europa League. I rossoneri, scesi in campo alle 18.55 in casa del Lille, non sono andati oltre l’1-1 con i francesi, che all’andata si erano imposti al Meazza. La squadra di Pioli (assente ancora per il Covid), orfana Ibrahimovic, è seconda nel girone, ma con un solo punto di vantaggio sullo Sparta Praga, che nel frattempo ha battuto 4-1 il Celtic. Alle 21 in campo Roma e Napoli contro Cluj e Rijeka. Intanto, questi tutti i risultati della prima tranche di gare disputate in questo turno:

Gruppo A

CSKA Sofia – Young Boys 0-1 (34′ Nsame)

Gruppo B

Molde – Arsenal 0-3 (50′ Pepe, 55′ Nelson, 83′ Balogun)

Gruppo G

AEK – Zorya 0-3 (61′ Gromov, 75′ Kabaev, 85′ rig. Yurchenko)

Braga – Leicester 3-3 (4′ Elmusrati, 9′ Barnes, 24′ Paulinho, 78′ Thomas, 90′ Fransergio, 95′ Vardy)

Gruppo H

Lille – Milan 1-1 (46′ Castillejo, 65′ Bamba)

Sparta Praga – Celtic 2-1 (15′ Edouard, 26′ Hancko, 38′, 80′ Julis, 94′ Plavsic)

Gruppo I

Maccabi Tel Aviv – Villarreal 1-1 (45′ Baena, 47′ Pesic)

Qarabag – Sivasspor 2-3 (8′ Zoubir, 40′, 79′ Kone, 51′ Matic, 59′ Kayode)

Gruppo J

LASK Linz – Anversa 0-2 (53′ Refaelov, 83′ Gerkens)

Gruppo K

CSKA Mosca – Feyenoord 0-0

Wolfsberger – Dinamo Zagabria 0-3 (61′ Majer, 75′ Petkovic, 91′ Ivanusec)