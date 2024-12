Europa League, Roma-Braga 3-0: all’Olimpico in gol anche Hermoso

La Roma ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Braga in Europa League. Partita caratterizzata da continui capovolgimenti e numerose occasioni da gol, terminata 3-0 e decisa dalle reti di Pellegrini, Abdulhamid ed Hermoso. Dopo un inizio in cui la Roma ha faticato a concretizzare le sue opportunità, Pellegrini ha sbloccato il punteggio al 10'.

Nonostante il vantaggio, la squadra di Ranieri non ha abbassato la guardia e ha continuato a spingere. Il portiere del Braga, Matheus, ha tenuto in partita i suoi con diversi interventi miracolosi, ma la Roma ha avuto altre occasioni per raddoppiare, come un colpo di testa di Hummels e un tiro di Dybala che hanno sfiorato la rete. Nel secondo tempo, l'espulsione del portiere avversario, per un errore clamoroso fuori area, ha di fatto chiuso ogni possibilità di rimonta per il Braga.