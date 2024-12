Partecipare a INTERISTA è facile e gratuito: in attesa del lancio previsto nel 2025, i tifosi possono già entrare a far parte del programma di loyalty nerazzurro partecipando a una survey e al concorso “INTERISTA, let's start!”. Per i prossimi due mesi ogni giorno sarà possibile visitare loyalty.inter.it e provare a vincere premi ed esperienze uniche. In palio magliette autografate dai campioni nerazzurri, t-shirt, borracce, cappellini e gift-card per l'acquisto di biglietti e di merchandising sull'Inter Online Store.

Inoltre, l'estrazione finale mette in palio per i tifosi nerazzurri quattro coppie di biglietti con experience esclusive a San Siro. Oltre alla possibilità di assistere a Inter-Fiorentina e Inter-Genoa, i fortunati vincitori potranno vivere la partita da una delle sale hospitality del Meazza, accedere alla “players parade” (il momento in cui è possibile salutare i giocatori), leggere le formazioni con lo speaker ufficiale e, per i più piccoli, vivere l'emozione di “Bimbi in campo”, accompagnando i giocatori sul terreno di gioco prima del fischio d'inizio. INTERISTA è un nuovo modo per vivere in maniera ancora più immersiva la passione per i colori nerazzurri.