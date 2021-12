Europa League, ecco i sedicesimi: Napoli col Barça, Porto-Lazio. L’Atalanta…

Tre le italiane nella competizione: Gasperini e i suoi non sono testa di serie, scendono dalla CL. Seconde nei loro gironi Lazio e Napoli

Dopo i sorteggi di Championsche hanno decretato gli incroci agli ottavi, arrivano i sorteggi per i sedicesimi di Europa League. Ci sono tre italiane in gioco: l'Atalanta, che non è riuscita a qualificarsi alla fase successiva della CL e ci sono Napoli e Lazio, arrivate seconde nel loro girone. Squadre divise in teste di serie e non: sono teste di serie anche le seconde classificate dei gironi di EL, come la formazione di Spalletti e quella di Sarri. Le non teste di serie sono le squadre retrocesse dalla Champions League. Tra queste l'Atalanta, il Barcellona, il Porto e il Borussia Dortmund. Non si possono incontrare squadre della stessa Nazione (Federazione).