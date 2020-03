Nonostante Inter-Getafe e Siviglia-Roma siano state rinviate, l’Europa League prosegue. Nelle gare delle 19, lo United ha travolto il LASK per 5-0 grazie alle reti di Ighalo, James, Mata, Greenwood e Pereira. Ampia vittoria anche del Basilea che batte l’Eintracht in Germania per 3-0.

LASK-MANCHESTER UTD 0-5

28′ Ighalo, 58′ James, 82′ Mata, 90’+2 Greenwood, 90’+3 A. Pereira

EINTRACHT-BASILEA 0-3

27′ Campo, 73′ Bua, 85′ Frei

BASAKSEHIR-COPENAGHEN 1-0

88′ su rig. Visca