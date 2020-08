Trevisani: “Le vittorie aiutano a far nascere nuovi cicli. L’Inter di Conte è fisica, ma poi…”

«Avversario di un altro livello rispetto allo Shakhtar o le altre rivali affrontate. L’Europa League o anche un titolo qualsiasi hanno fatto iniziare i cicli, è una partita che per l’Inter vale molto per tantissimi motivi e non solo per la vittoria in sé». Riccardo Trevisani, telecronista e giornalista di Skysport, in studio durante il pre-gara di Inter-Siviglia, ha parlato così della sfida di stasera. Queste le altre considerazioni: «Sicuramente la competizione cambia quando si gioca nel corso della stagione. L’Inter di Conte è un 3-5-2 fatta di fisicità prima che di qualità, poi ha trovato il modo di giocare bene. Se l’Inter dovesse vincere crescerebbe anche l’interesse attorno all’EL. Prima era la coppa delle italiane, abbiamo passato gli ultimi 21 anni a veder vincere chiunque. Credo che Lautaro possa essere decisivo perché credo che la doppietta in semifinale ha contribuito alla sua tranquillità., penso entrasse in coppa con un po’ di peso sulle spalle. Tolto quel peso lui è tanta roba».

(Fonte: SkySport)