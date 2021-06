Europei – Inghilterra fermata dalla Scozia: a Wembley finisce 0-0

C'era grande attesa per Inghilterra-Scozia, ma poco spettacolo e nessun gol

C'era grande attesa per Inghilterra-Scozia. Considerando soli i grandi tornei internazionali, le due squadre non si affrontavano da Euro96. Ma a Wembley la squadra di Southgate non va oltre lo 0-0.