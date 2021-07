Europei, Scariolo punta sull’Italia: “Può vincere il torneo. Sbaglia chi pensa…”

Le parole del ct della Spagna di basket in vista della semifinale dell'Europeo di calcio in programma martedì a Wembley

"Il merito è degli allenatori, Roberto Mancini e Luis Enrique: entrambi hanno svolto un eccellente lavoro, puntando tutto sul collettivo. Il mio cuore batte per l'Italia". Così Sergio Scariolo, ct della Spagna di basket, parlando all'ANSA in vista della semifinale dell'Europeo di calcio in programma martedì a Wembley. "Sbaglia chi pensa che l'Italia giochi un calcio votato al difensivismo. L'Italia punta sulla fase offensiva. Se vincerà il torneo? Perché no?".