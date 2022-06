Europei U19, l’Italia batte la Romania all’esordio: 90′ per Casadei e Fabbian

L’Italia inizia bene, con una vittoria di misura (2-1) contro la Romania. Una vittoria che poteva essere più larga, per la qualità del gioco, il dominio del campo espressi dai ragazzi di Nunziata nell’arco di tutta la partita. Un primo tempo fatto di occasioni sprecate, con gli Azzurrini sempre avanti, in pressing sull’avversario che raramente si è accostato all’area Azzurra. Il vantaggio arriva al 47’ con l’attaccante dell’ Empoli, Baldanzi, una perla; il pareggio con Andrache poco dopo e l’esordiente Volpato, appena subentrato allo stesso Baldanzi, che regala la prima vittoria all’Italia. 90' per i nerazzurri Fabbian e Casadei, panchina per Fontanarosa.