Europei, Windtner: “Austria ha raggiunto un traguardo storico. Possiamo infastidire l’Italia”

Il presidente della Federcalcio austriaca non nasconde un certo ottimismo in vista della sfida degli ottavi contro l'Italia

"L'Austria ha ancora margini di miglioramento e lo abbiamo dimostrato contro l'Ucraina. Se sapremo sfruttare questo potenziale in modo ancora più coerente, possiamo più che infastidire avversari come l'Italia".

Così Leo Windtner, presidente della Federcalcio austriaca, parlando a Kronen Zeitung, non nasconde un certo ottimismo in vista della sfida degli ottavi dell'Europeo contro l'Italia, in programma sabato a Wembley. "Abbiamo raggiunto un traguardo storico - ha aggiunto - aperto un nuovo capitolo per il calcio austriaco, dopo quelli assai lontani. Ci siamo prefissati l'obiettivo della qualificazione in modo molto chiaro e siamo riusciti a ottenerlo con una volontà irrefrenabile e un collettivo davvero forte. Non ci sono mai stati dubbi sulla volontà di tagliare questo traguardo".