EDICOLA TS – Carramba, Italia. Gli Azzurri contro la Spagna si giocano un posto nella finale

C'è grande attesa, in tutta Italia, per la partita contro la Spagna, che deciderà la prima finalista di Euro 2020. Ecco come titola TS

Marco Macca

C'è grande attesa, in tutta Italia, per la partita di Wembley contro la Spagna, che deciderà la prima finalista di Euro 2020. Ecco come titola Tuttosport: "Carramba, Italia. Ore 21: a Wembley gli Azzurri contro la Spagna si giocano un posto nella finale di Euro 2020, il giorno dopo il lutto per la scomparsa di Raffaella Carrà, straordinaria icona italiana nel mondo, grande tifosa della Nazionale e della Juve".

(Fonte: Tuttosport)