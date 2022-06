Europeo U19, Italia eliminata in semifinale: l’Inghilterra vince 2-1 in rimonta

Agli Azzurrini del ct Nunziata non basta il gol in apertura di Miretti su rigore: in finale ci vanno gli inglesi

Finisce in semifinale il cammino dell'Italia all'Europeo Under 19: gli Azzurrini del ct Nunziata, nonostante il gol su calcio di rigore di Miretti al 12' del primo tempo, si fanno rimontare nella ripresa e dicono addio al sogno della finale. L'Inghilterra si impone grazie alle reti di Scott al 58' e di Quansah all'82'. Per quanto riguarda i calciatori dell'Inter: 90 minuti per Casadei, 73 per Fabbian, 17 per Fontanarosa.