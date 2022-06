Europeo U19, Slovacchia-Italia 0-1: decide il gol nel primo tempo di Ambrosino

Seconda vittoria in altrettante partite per gli Azzurrini di Nunziata, a cui manca solo la matematica per essere certi delle semifinali

Seconda vittoria in due partite per l'Italia Under 19 che, dopo il successo nella gara d'esordio contro la Romania, batte anche i padroni di casa della Slovacchia e sono virtualmente qualificati per le semifinali dell'Europeo (per l'ufficialità bisogna aspettare il risultato di questa sera tra Francia e Romania). 1-0 il risultato finale, decide il gol al 33' del primo tempo firmato da Ambrosino. Per gli Azzurrini anche due traverse, colpite dallo stesso attaccante del Napoli e da Miretti.