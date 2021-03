Europeo U21, UFFICIALE: nella lista dei convocati anche Pinamonti e Pirola

Il ct della Nazionale Paolo Nicolato ha diramato la lista dei 23 convocati per la fase a gironi: due i nerazzurri presenti

Ci sono anche Andrea Pinamonti e Lorenzo Pirola nella lista dei convocati del ct della Nazionale Under 21, Paolo Nicolato, per la fase a gironi dell'Europeo di categoria, che vedrà l'Italia di scena in Slovenia il 24, 27 e 30 marzo, rispettivamente contro Spagna, Repubblica Ceca e padroni di casa.