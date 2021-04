Europeo, deadline UEFA: assicurazioni sul pubblico allo stadio entro venerdì

Secondo quanto riferisce l'ANSA, la UEFA attende risposte e rassicurazioni sulla presenza del pubblico allo stadio all'Europeo entro venerdì

Le assicurazioni sulla presenza di pubblico allo stadio per gli Europei di giugno vanno fornite all'Uefa entro e non oltre venerdì 16 aprile: è questa, apprende l'ANSA da Nyon, la deadline effettiva per definire le conferme delle sedi del torneo itinerante per l'Europa. La data del 19 aprile, alla quale viene spesso fatto riferimento, è in realtà quella in cui ci sarà l'Esecutivo Uefa a Montreaux che deciderà quali città mantengono il loro calendario, quali eventualmente vanno sostituite e chi prende il loro posto.