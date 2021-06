Eva Gini: “Inter? Ho pianto dopo lo scudetto. Conte mai banale. Zhang…”

La presentatrice di Inter TV ha raccontato la stagione appena conclusa in una intervista a Il Giorno

Daniele Vitiello

Eva Gini è stata una dei protagonisti di Inter TV quest'anno. La bella showgirl ha raccontato in una lunga intervista al Giorno i dettagli dell'esperienza culminata con il racconto dello scudetto: "Per sei ore abbiamo accompagnato i primi passi della grande festa nerazzurra. Quando sono rientrata a casa confesso di essermi lasciata andare ad un pianto liberatorio di grande, grandissima gioia. Gioia per aver condotto in porto una stagione difficile, tortuosa, ma immensamente meravigliosa. Un anno che sportivamente e professionalmente ho atteso a lungo e ho avuto il privilegio di poter vivere in prima persona. Credo che il mio anno meriti un 6, la sufficienza.

Il minimo sindacale, niente di particolarmente eccezionale. Per me è stata però una rivincita personale: entrai per la prima volta a Inter TV nel 2016 come stagista. Cinque anni dopo, ritrovando una emittente che ha mantenuto le sue radici pur cambiando pelle, sono ritornata e mi sono ben calata nel ruolo che mi è stato affidato".

Tante le persone con cui ha avuto a che fare nell'ambiente nerazzurro. Una l'ha colpita in particolar modo: "Qualcuno che mi ha lasciato il segno? Conte, non ho dubbi. Non ha unicamente alzato il livello della squadra, ma anche nei rapporti con la struttura ha saputo portare valore aggiunto. Con noi ha sempre dato un peso alle parole. Non è mai stato banale. Mister Conte mi ha dato un importante insegnamento: per essere un vincente occorre lavorare sodo, senza trascurare alcun dettaglio. Mi è dispiaciuto leggere del suo addio, ma l'ho capito. Il suo status di vincente si misura anche in circostanze come questa".

Spazio anche ad una riflessione sul futuro. Quello dell'Inter, ma anche il suo: "Tifosi preoccupati? Dovrebbero essere fiori di tifare per una squadra che sta agendo con senso di responsabilità nel momento più difficile del calcio modello. Zhang ha parlato con onestà e realismo. Avrebbe potuto agire con indifferenza, invece ha avuto il coraggio di sottolineare ciò che è alla luce del sole. Dove sarò l'anno prossimo? Gli impegni con Inter TV e Sportitalia sono confermati. Stiamo definendo i ruoli in questi giorni. Da parte mia ci sarà il massimo impegno: mi piacerebbe alzare il mio voto. Almeno fino al 7".