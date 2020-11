Evani: “Le polemiche dei club? Capiamo le loro esigenze. Ritiro complicato ma…”

Intervenuto in conferenza stampa da Coverciano, Alberico Evani, secondo di Roberto Mancini, alle prese con il Covid-19, ha parlato così in vista degli imminenti impegni della nazionale: “È un ritiro complicato, non devo dirlo io. Si nota completamente. Quello che ci fa stare tranquilli e sereni è lo spirito di gruppo, l’intelligenza e la disponibilità. Queste difficoltà ci aiuterebbero ancora di più a crescere. Il rapporto con Roberto… È come se fosse qui con noi, ci sentiamo spesso durante la giornata, sia per il lavoro da fare che per quello che è stato fatto. Il gruppo credo lo senta vicino, sotto quest’aspetto non ci sono cambiamenti se non che manca lui, fisicamente”.

Come staff tecnico come ha vissuto questi ultimi giorni, visto che i club forse volevano che la ASL intervenisse?

“Capiamo che è un momento difficile, anche le esigenze della società. Non facciamo polemiche. Abbiamo tanti ragazzi interessati, quelli che sono qua nei prossimi dieci giorni ci daranno soddisfazione”.

Quali saranno i capi saldi?

“Al netto di questo periodo complicato, per noi era in preventivo quello di giocare questa gara dando la possibiliità ai giovani, quelli che avranno un futuro. Quelli che hanno avuto meno possibilità, ma magari non sono inferiori. Si allenano da tanto, i principi di gioco li conoscono, qualcuno è nuovo. Credo che faranno il massimo, per loro e per noi è una grande opportunità”.