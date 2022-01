Mangiante (Sky): “Everton su Mourinho, la proprietà della Roma lo ha blindato”

Il noto inviato a seguito dei giallorossi conferma che il portoghese non ha intenzione di lasciare la Serie A

L'Everton si è fatto avanti per José Mourinho. Ma l'allenatore della Roma ha respinto l'offerta al mittente. A Skysport Angelo Mangiante sul tecnico ha aggiunto: "Mi hanno spiegato che la proprietà gli ha messo le catene (ride.ndr), i Friedkin, ma non ci pensa neppure l'allenatore a lasciare la Roma. Perché ha iniziato un lavoro, sono passati sei mesi, ha già fatto scelte dure, rimane fedele al progetto triennale iniziato con i giallorossi. Sta cercando di far evolvere i giocatori tenendo conto della loro mentalità vincente, così ha scelto i suoi fedelissimi".