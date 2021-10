Evra: “Ho subito abusi sessuali a 13 anni. Mia madre era devastata”

Nella sua nuova autobiografia, l'ex giocatore francese racconta di aver subito abusi sessuali da un insegnante quando aveva 13 anni

Patrice Evra racconta nel suo nuovo libro di aver subito abusi sessuali da un insegnante quando aveva 13 anni. In vista dell'uscita della sua autobiografia, I Love This Game , l'ex giocatore al Times ha raccontato quell'episodio e la reazione della mamma. "Naturalmente, lei era devastata. È stato un momento difficile per me. Devo ancora dirlo ad alcuni dei miei fratelli, sorelle e amici intimi. La prima cosa che mi ha detto mia madre è stata: 'Se non gli fai causa, ci penserò io. Se è ancora vivo, lo ucciderò'. C'è molta rabbia. So che mia madre e le persone della mia famiglia faranno delle ricerche e vedranno se possono fargli causa".

"Ma ho seppellito questa cosa così in profondità che non ci ho pensato. Quando ho scritto il libro per la prima volta, non ho raccontato tutta la storia perché mi vergognavo ancora e avevo paura di quello che avrebbe pensato la gente e ora voglio raccontarlo perché non voglio che i bambini possano trovarsi nella mia stessa situazione vergognandosi di se stessi, pensando di non essere coraggiosi, perché non si tratta di essere coraggiosi, si tratta di essere mentalmente pronti a parlarne. Quindi voglio solo assicurarmi che i ragazzi là fuori abbiano il coraggio e non incolpino se stessi, perché ho sempre incolpato me stesso".