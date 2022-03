Evra: “Sono deluso dalla Juve. Non si può dire che ha fatto una bella partita”

L'ex terzino di Juve e Manchester United, durante la serata di Amazon Prime, ha commentato la sconfitta con il Villarreal della Juve

"Sbagliare 4 occasioni così nette nel primo tempo in Champions la paghi. Sono veramente deluso dalla Juve, in campionato sta facendo miracoli anche perché a centrocampo non c'è qualità. Arthur oggi non l'ho visto fare un cambio di gioco. Non so se Dybala poteva giocare di più, il possesso palla è stato troppo lento. Non si può dire che ha fatto una bella partita".