Evra e l’aneddoto su Ferguson: “Urlò e ci fece scendere dal bus. Improvvisamente…”

Patrice Evra ha rivelato un aneddoto accaduto durante il suo periodo al Manchester United, quando Sir Alex Ferguson era sulla panchina dei Red Devils e la squadra era in tournée. Il francese ricorda un episodio in particolare: “Siamo saliti sull’autobus perché eravamo molto stanchi e c’era un’enorme fila di persone in attesa e noi giocatori dicevamo: se questo non firma, non lo faccio nemmeno io … Quindi siamo saliti tutti. Improvvisamente“, continua Evra, “vedo Sir Alex Ferguson al piano di sotto firmare autografi, uno dopo l’altro. Giuro che l’ho visto firmare per 45 minuti. Quando è salito sul bus ci ha urlato: ‘Ma cosa pensate che sia? Sono persone che pagano i vostri stipendi, persone che sono venute fin qui per vedervi! Ora scendete in quella cazzo di strada e firmate!”. Siamo scesi dal bus e abbiamo iniziato a firmare autografi“.

(Mundo Deportivo)