Evra: “Lukaku? Chelsea scelta sbagliata, doveva rimanere all’Inter. Gli voglio bene ma…”

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la sconfitta del Chelsea con il Real Madrid, Patrice Evra ha parlato così di Lukaku

"La gente ha la memoria corta, ha fatto tanti gol e poi si è infortunato e dopo ha fatto quella dichiarazione in cui ha detto che un giorno tornerà in Italia, ha fatto un po' di casino. Dopo una stagione così all'Inter devi aspettare e rimanere, gli voglio un bene della Madonna ma ha fatto una scelta sbagliata. E poi quella dichiarazione... I tifosi non gliel'hanno perdonata e poi Tuchel l'ha fatto fuori. Non è una scelta tattica, ora lo è diventata ma Lukaku ha permesso a Tuchel di fare questa scelta, era il numero 1 senza questo casino".