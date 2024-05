Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Sebastian Mendez, ex allenatore del Velez, ha parlato così di Lautaro Martinez: “Lautaro ha iniziato l’ultimo Mondiale da centravanti titolare e penso che semplicemente in Qatar non sia arrivato nella sua forma migliore. All’Inter ha fatto una stagione fantastica, mi piace come giocano i nerazzurri. Sicuramente ora il Toro vorrà fare gol anche con la Nazionale, dove ha segnato meno ultimamente, ma è un attaccante davvero completo. Non so quale sarà l’idea di Scaloni, ma penso che lui farà bene.