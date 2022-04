Inter, un ex cameriere: “Mourinho? Ricordo il suo primo giorno, ci disse…”

Le parole di Angelo Beninati: "Se un calciatore si lamentava per un piatto, la sua preoccupazione non era rimproverarci ma capire cosa fosse successo"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Angelo Beninati, ex cameriere dell'Inter, ha parlato così di Jose Mourinho ai tempi nerazzurri: «Ricordo il primo giorno di José alla Pinetina. Si presentò, ci disse “qui siamo tutti uguali, lavoriamo per lo stesso obiettivo, siamo una squadra”. Mi colpì, fu davvero così. Minimizzava ogni problema: se un calciatore si lamentava per un piatto, la sua preoccupazione non era rimproverarci ma capire cosa fosse successo. Adorava i gamberoni, ma non aveva un menu dedicato».