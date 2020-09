Ex CT Cile U20: “Vidal? Inter soluzione ideale, può giocare ancora tanti anni ad alto livello. Sanchez…”

José Sulantay, ex ct del Cile Under 20, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb di Arturo Vidal, vicino al trasferimento all’Inter: “Arturo ha bisogno di fiducia e l’Inter è sicuramente la miglior soluzione per lui. Ritroverebbe un allenatore che stima e che lo stima molto, oltre al suo grande amico Alexis. Vidal è un guerriero e un professionista, anche al Barcellona ha mostrato tutto il suo valore pur non essendo considerato un titolarissimo. Ha una forma fisica ancora ottima e penso che dinanzi a sé abbia quindi ancora tanti anni da giocare ad alti livelli. Vidal deve giocare con regolarità per esaltarsi. Il suo ciclo al Barça è ormai finito, Arturo conosce Conte e conosce bene il campionato italiano: potrà sicuramente essere un colpo importante per i sogni Scudetto dell’Inter. Grazie alla sua personalità, al suo spirito da guerriero e alla sua classe ovviamente“.

L’ex CT e padre della ‘Generacion Dorata” ha parlato anche di Sanchez: “All’Inter ha trovato una bella opportunità per rilanciarsi dopo l’avventura poco fortunata al Manchester United. Quella squadra non era costruita per lui, ma Alexis Sanchez è un top player che può ancora dare tanto all’Inter e al calcio internazionale“.