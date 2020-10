Ex dirigente nerazzurro nominato CEO del Miami FC: “Porta nel club un patrimonio di…”

C’è un nuovo ingresso in società per il Miami FC. Si tratta di Michael Williamson: l’ex dirigente dell’Inter è stato nominato Ceo del club, mentre Paul Dalglish, figlio della leggenda del Liverpool Kenny, ha assunto il doppio incarico di allenatore e direttore tecnico. Il proprietario del Miami FC Riccardo Silva ha dichiarato: “La nomina di Michael è qualcosa di fantastico. Porta nel club un patrimonio di esperienza e competenza, non solo ai massimi livelli del calcio europeo, ma anche negli Stati Uniti, vista la sua esperienza di successo al DC United. Insieme a Paul, alla guida del club sotto l’aspetto tecnico, garantiranno continuità ai successi e all’entusiasmante stile di gioco della squadra. Miami ama il calcio e come unica squadra professionistica della città, il Miami FC ha senza dubbio i suoi anni migliori davanti a sé”.

(La Presse)