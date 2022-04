Inter, l’ex fisioterapista: “Mourinho? Vi racconto questi aneddoti”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Andrea Galli, ex fisioterapista dell'Inter, ha parlato così di Jose Mourinho

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Andrea Galli, ex fisioterapista dell'Inter, ha parlato così di Jose Mourinho ai tempi nerazzurri: «Primo giorno, vide noi dello staff pranzare in un tavolo diverso dal suo - ricorda Andrea Galli, allora fisioterapista nerazzurro -. Ci chiese “Ma voi mangiate qualcosa di diverso?”. Noi rispondemmo di no. “E allora venite a tavola con me”. Questo, proprio nei giorni in cui da fuori veniva dipinto come un mostro.