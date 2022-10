Ex Inter, Abiuso: “Haaland idolo. Lautaro mostruoso: dopo il primo allenamento…”

Campione d'Italia con la Primavera dell'Inter pochi mesi fa, Fabio Abiuso ha ripreso la sua carriera tra i professionisti accettando la proposta della Pergolettese, formazione lombarda militante in Serie C. Un campionato già "assaggiato" appena diciassettenne ai tempi del Modena. L'attaccante classe 2003, reduce dalla doppietta rifilata al Padova (terzo gol in 6 partite), si è raccontato ai microfoni de La Casa di C: "Essendo il più giovane devo dare qualcosa in più, correndo e facendo la lotta: dove gli altri arrivano con l'esperienza, io arrivo con la fame. Devo continuare così, far vedere che posso stare nel calcio dei grandi".