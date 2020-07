Sono bastati appena 229 secondi a Cedric Soares per andare in rete con la sua nuova maglia. Il portoghese, arrivato a gennaio all’Arsenal senza però debuttare prima di ieri, ha segnato il 4-0 definitivo contro il Norwich con una bella conclusione dal limite dell’area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Grande emozione al debutto all’Emirates Stadium per l’ex Inter.