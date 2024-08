Ex Inter, Eder dice addio al calcio: maglia celebrativa per l’ultima partita

Per l'occasione, come riporta la Gazzetta dello Sport, Eder indosserà una divisa speciale: sulla schiena, in mezzo al suo storico numero (il 23), spiccherà la riproduzione della sua iconica esultanza, con le dita rivolte al cielo. In Italia il brasiliano ha indossato le maglie di Empoli, Frosinone, Brescia, Cesena, Sampdoria e Inter segnando 60 gol in Serie A. Arrivato in nerazzurro nel gennaio del 2016, ha collezionato 86 presenze segnando 14 reti e fornendo 8 assist.