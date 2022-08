Ex Inter – Icardi verso il ritorno in Serie A: Monza pista calda in quota

L'attaccante argentino ed ex capitano dell'Inter è pronto a tornare in Serie A: il neopromosso Monza ci pensa

Il Monza ha iniziato la stagione con un successo in Coppa Italia per 3-2 contro il Frosinone, ma a scatenare l’entusiasmo dei tifosi brianzoli ci ha pensato Adriano Galliani con le sue dichiarazioni su un ipotetico arrivo di Mauro Icardi. “Staremo a vedere, intanto aspettiamo segnali” ha detto l'ad della squadra brianzola. Parole che suonano come una vera e propria apertura di una trattativa che gli esperti Olybet.it credono possa andare a buon fine. Infatti, un ritorno in Serie A dell’argentino dopo i tre anni di PSG, con la maglia del Monza si gioca a 2 volte la posta, nettamente avanti rispetto alle due più dirette inseguitrici Milan e Roma, offerte entrambe a quota 10.