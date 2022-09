Ex Inter, Icardi in volo verso Istanbul: lo attende il Galatasaray

Si arricchisce la 'colonia italiana' nel Galatasaray. Dopo il 'napoletano' Dries Mertens, tocca a un altro ex della Serie A, Mauro Icardi, il compito di indossare la maglia della squadra di Istanbul. L'argentino, che non rientra più da tempo nei piani del PSG, secondo quanto riferiscono i media turchi, è atteso in serata nella capitale per essere sottoposto alle visite mediche e poi per firmare il contratto. I dirigenti del Galatasaray puntano anche a un altro colpo: l'attaccante olandese Depay, ex obiettivo della Juventus. In Turchia, ma anche in Russia, il calciomercato estivo si chiuderà l'8 settembre.