Ex Inter, Milito: “Palacio attaccante fantastico. Mai visto fare un movimento sbagliato”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, l’ex centravanti dell’Inter Diego Milito ha parlato così del suo ex compagno in nerazzurro Rodrigo Palacio, che a Bologna è tornato ad essere un attaccante letale: «Rodrigo è un attaccante fantastico, sapendo fare tutto. Lui fa le fortune sia del proprio allenatore che dei propri compagni, soprattutto di chi gioca al suo fianco. Nessuno come Rodrigo sa darti il pallone nel momento giusto, io lo conosco da una vita eppure non gli ho mai visto fare un movimento sbagliato. E poi volete considerare il lavoro che fa anche quando il pallone lo giocano gli avversari? Palacio è uno che dà sempre tutto se stesso. Per me è un fratello, ma per tutti è una grandissima persona e non solo un grandissimo calciatore».