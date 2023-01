Ex Inter – Ranieri chiama Nainggolan al Cagliari: già convocato a metà gennaio?

Il centrocampista belga ex Inter può tornare per la quarta volta a Cagliari: è svincolato dopo l'esperienza all'Anversa

Alessandro De Felice

Un ritorno al passato per il Cagliari. Dopo il ritorno di Claudio Ranieri, il club sardo potrebbe riaccogliere anche Radja Nainggolan. Il 34enne centrocampista è fuori dai piani dell’Anversa, che gli ha dato il via libera per l’addio a parametro zero.

Potrebbe dunque concretizzarsi la quarta esperienza in rossoblù di Nainggolan: cinque meravigliose stagioni dal 2010 al 2014, e riaccolto due volte dopo la complicata esperienza all’Inter, prima nel 2019/20 e poi da gennaio a giugno 2021.

“E chissà che il Ninja non possa far parte dei convocati già per il ritorno in campo in campionato del Cagliari sabato 14 gennaio contro il Como” scrive il quotidiano Libero.

Ranieri vorrebbe puntare sulla sua esperienza in una stagione complicata per il Cagliari con i sardi partiti con l’obiettivo di tornare da subito in serie A ma al giro di boa solamente undicesimi in classifica, a ben undici lunghezze dalla promozione diretta (i play-off, invece, distano un punto) e solo a +5 sulla pericolosissima zona play-out.