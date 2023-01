Ex Inter, Nainggolan in Italia? Dalla sfida Spal-Cagliari alle 2 suggestioni in Serie A

Tutti pazzi per Radja Nainggolan. L'ex centrocampista dell'Inter è pronto a lasciare il suo Belgio e tornare in Italia.

"Il Cagliari non ha al momento un budget elevato per permettersi l’ingaggio di un campione che in B sarebbe un fuoriclasse, ma che, comunque, va ricondizionato. Accetterebbe questa operazione vintage solo se l’ex numero 4 (la maglia oggi è sulle spalle del difensore Dossena diventato titolare con Ranieri) accettasse un contratto simile a quello che ha appena firmato Mimmo Criscito al Genoa con degli ottimi bonus in caso di promozione. E qui sta la questione di fondo: Radja uno sconto lo fa, e siamo in tempi di saldi, ma la svendita totale non è disposto ad accettarla".