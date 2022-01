Ex Inter, Zarate può tornare in Italia: la Salernitana vuole riportarlo in Serie A

L'attaccante argentino ex Inter è un obiettivo di mercato della Salernitana, a caccia di rinforzi per la rosa di Colantuono

Il futuro di Mauro Zarate potrebbe essere nuovamente in Italia e in Serie A. L'attaccante argentino ex Inter, svincolato dopo l'esperienza all'Atletico-MG, in Brasile, è alla ricerca di una nuova avventura.