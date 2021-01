Inter, un ex nerazzurro nel Crotone: quella volta dell’esordio in semifinale contro la Juve…

Una sola presenza con la maglia dell’Inter, ma indimenticabile. Alex Cordaz è il portiere e capitano del Crotone. Classe 1983, dal 1999 al 2002 ha militato nelle giovanili nerazzurre.

Una sola presenza in prima squadra per l’estremo difensore, il 4 febbraio 2004 in Coppa Italia: espulsione di Toldo al 18′ della ripresa e ingresso in campo a Torino contro la Juventus. Era l’andata della semifinale di Coppa Italia e Cordaz subentrò a Recoba, subendo poi il gol del 2-2 (2 Adriano, 2 Di Vaio). Cordaz veste la maglia del Crotone dal 2015.

(Fonte: Inter.it)