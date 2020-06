Silvestre: “Ho lasciato l’Inter perché Lippi ha scelto Georgatos. Mi avevano chiamato i Reds”

Mikael Silvestre, ex giocatore dell’Inter, ha parlato con Four Four Two, del suo addio ai colori nerazzurri e del suo approdo al Manchester United: «Nell’estate del 1999, Marcello Lippi è arrivato all’Inter e ha reclutato un altro terzino, Georgatos, che era un po’ più grande di me. I minuti effettivi in campo sarebbero diminuiti e io volevo giocare. Houllier era stato il mio allenatore quando giocavo nelle giovanili in Francia, quindi ci conoscevamo bene e mi ha chiamato per chiedermi se volevo andare al Liverpool. Ha detto che mi voleva come terzino sinistro e che anche se ci sarebbe stata competizione, ero in una buona posizione per ritenermi titolare nella maggior parte delle gare. Poi mi ha chiamato Ferguson per farmi sapere del suo interesse e la scelta è stata facile, mi disse che avrei giocato sia da terzino sinistro che da centrale, che sarei stato utile in entrambi i ruoli».

IL CASO – E dopo quella scelta il destino e il calendario della Premier League, gli presentarono il Liverpool come avversario, alla prima di campionato. «Ricordo di essere arrivato a Manchester un giovedì e di sabato avevo già giocato la mia prima partita, ad Anfield e proprio contro il Liverpool. È stato folle: non conoscevo nemmeno i miei compagni di squadra né conoscevo bene la lingua inglese. Il giorno della partita ho fatto una breve chiacchierata con Houllier, l’allenatore che mi aveva cercato e che scherzosamente mi ha chiesto: “Perché non hai firmato per noi?”. Ma ha detto di aver capito la mia scelta», ha concluso.

(Fonte: Four Four Two)