Fabbian: “Amaro in bocca per il gol del Milan nel finale. Ripartiamo da qui”

Al termine del derby Primavera tra Inter e Milan, terminato 2-2, ai microfoni di Inter Tv ha parlato il giocatore nerazzurro

"Amaro in bocca per aver preso il gol negli ultimi minuti. Siamo rientrati in campo e abbiamo reagito nel secondo tempo, peccato essersi distratti nel finale. Siamo entrati in modo superficiale nel primo tempo, poi nell'intervallo ci siamo parlati e siamo entrati con un altro spirito. Le partite vanno chiuse, potevamo fare gol e non siamo stati lucidi. Ripartiamo da qui e siamo pronti per la prossima partita di Genova".