Inter, hai visto Fabbian? Secondo gol consecutivo con la Reggina

Il centrocampista classe 2003, campione d'Italia con la Primavera nerazzurra, è andato a segno anche oggi in Serie B contro il Palermo

Buone notizie da uno dei giovani di scuola Inter ceduti in prestito questa estate per maturare esperienza nel calcio dei grandi: Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003, dopo il gol segnato settimana scorsa contro il Sudtirol si è ripetuto quest'oggi nel successo per 3-0 della sua Reggina contro il Palermo, aprendo le marcature dopo pochi minuti con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.