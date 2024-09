In conferenza stampa a due giorni dalla gara contro il Bologna, Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato così di Emil Audero

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla gara contro il Bologna, Cesc Fabregas , tecnico del Como, ha parlato così di Emil Audero : “Audero è pronto, è possibile che giochi: Pepe ha fatto bene fino ad adesso, ha dato tantissimo con la palla e ha aiutato la squadra a prendere fiducia.

Emil deve crescere coi piedi ma non c’è alcuna pressione: è un grandissimo portiere che ha fatto una grande carriera, può iniziare tranquillamente. Ho fiducia in entrambi e si allenano benissimo e hanno un grande rapporto: è scelta mia chi gioca, ma siamo tutti pronti per cominciare o entrare, questo lo dimostra il campo”.