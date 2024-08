Josep Martinez, nuovo portiere dell'Inter, ha ripercorso così il suo inizio di carriera in un episodio di "Welcome Home": "L'evoluzione del mio ruolo? Ho avuto fortuna di giocare in club in cui il ruolo del portiere moderno era principale: questo mi ha fatto crescere molto. Tra i pali sono intuitivo? Mi definiscono così, a me non piace farlo: un portiere deve essere reattivo e pronto. Il mio primo allenatore dei portieri che ho avuto a Barcellona mi ha fatto imparare tante cose, mi ha migliorato su dove dovevo andare per essere professionista. A Las Palmas a 20 anni giocavo in prima squadra e sembrava fossi il nuovo Casillas per la Spagna: poi ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fuori per mesi, ho imparato che devi sempre stare sulla tua strada senza sentire cosa dicono da fuori".