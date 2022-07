Colpo del Como: arriva Fabregas. Il giocatore sarà presentato domani in conferenza

Domani il centrocampista spagnolo ex, tra le altre, di Barcellona e Chelsea sarà presentato alle 15 in conferenza stampa

Il Como è pronto a svelare il colpo Cesc Fabregas. Domani infatti il centrocampista spagnolo ex, tra le altre, di Barcellona e Chelsea sarà presentato alle 15 in conferenza stampa all'hotel Hilton di Como. Svincolatosi dal Monaco dove aveva giocato nelle ultime due stagioni, lo spagnolo campione del mondo con la sua nazionale nel 2010 è pronto quindi ad iniziare la sua avventura in riva al Lago.