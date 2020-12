Fabregas: “Pirlo allenato da tecnici top come Conte. Sarri? La storia degli allenamenti…”

Cesc Fabregas, centrocampista spagnolo ex Chelsea e Barcellona e ora al Monaco, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. L’ex Golden Boy (2006) ha parlato di Andrea Pirlo al debutto assoluto da allenatore: “Non sono stupito, anche perché la vita è fatta di opportunità che vanno colte. Guardiola, Zidane e Arteta hanno fatto molto bene pur non avendo alle spalle una gavetta. Pirlo è stato un genio in campo e i giocatori con queste caratteristiche diventano grandi allenatori. Senza contare che è stato allenato da top tecnici come Ancelotti, Lippi, Conte… Non ho dubbi: Pirlo diventerà un grandissimo allenatore”.

Un po’ d’Italia l’ha assaggiata al Chelsea prima con Conte e poi con Sarri, dal quale ha divorziato dopo solo mezza stagione nel 2018-19. Perché?

“Sarri voleva puntare su Jorginho, che aveva avuto al Napoli ed era arrivato al Chelsea per 60 milioni. A me non bastava giocare l’Europa League e Coppa di Lega, io sono sempre stato titolare… Volevo essere sempre protagonista in Premier. Così alla fine sono andato via. Sarri è un buon allenatore e una persona di cuore. Però ha convinzioni molto forti a livello tattico, è superstizioso ed è molto difficile fargli cambiare idea. Se ripenso alla storia degli allenamenti… Ci fissava gli allenamenti sempre alle 3 del pomeriggio. Chi aveva famiglia come me, in quel modo non vedeva i figli tutto il giorno. La mattina andavano a scuola e quando rientravo la sera dopo l’allenamento, loro erano già a letto. Così un giorno abbiamo chiesto a Sarri di spostare le sedute al mattino. Ma ci disse che dovevamo allenarci alle 15 perché una studiosa di Pisa aveva provato scientificamente che quello è l’orario migliore per il corpo. Mah, sarà… Io so solo che per qualsiasi giocatore è molto importante anche il tempo in famiglia”.