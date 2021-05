Inter, Facchetti: “Mio padre guarda da lassù. Conte nel cuore dei tifosi”

Le parole di Gianfelice Facchetti: "Siamo contenti, è stato un grandissimo percorso, grandi meriti a Conte e alla squadra"

Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex presidente nerazzurro Giacinto, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, ha parlato così della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter: "Siamo molto contenti, io ho preso tutto in molta leggerezza per scaramanzia sono andato a casa di mia madre: sono circondato da simboli e cose a cui rimandano all'Inter. Siamo contenti, è stato un grandissimo percorso, grandi meriti a Conte e alla squadra. Con tutte le difficoltà il tecnico ha dato un'impronta alla squadra. Mio padre? E' in buona compagnia con Corso e Bellugi, sicuramente sta guardando da lassù. Conte è entrato nel nostro cuore perché è arrivato con grande professionalità e dedizione e ha sposato la causa difendendo il club in una transizione non semplice: il tifoso si innamora del giocatore e dei dirigenti che si spendono. E Conte si è calato totalmente nell'interismo: i tifosi hanno apprezzato tutto quello che ha dato fin qui e che possa continuare a dare".