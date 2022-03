Facchetti: “Inter, nel derby calcoli vietati. E non mi accodo ai pessimisti”

Sulle pagine del Corriere della Sera, Gianfelice Facchetti ha parlato del derby di questa sera tra Milan e Inter di Coppa Italia

"Ripeto, ci può stare e da tifoso non mi accoderò certo ai pessimisti, l’impegno non è mai mancato, per questo mi ostino a credere che quanto espresso dalla nostra squadra fino a poco tempo fa non fosse effimero. Serve misura di giudizio. Voltarsi indietro porta a nulla anche perché la tanto vituperata coppa Italia, offre subito una buona occasione per zittire le malelingue, scacciare malumori e guardare con fiducia al finale di stagione. Vietato fare calcoli, vietato pensare che poi ci sarà anche il ritorno quando giocheremo in casa noi, vietato ascoltare il «rumore dei nemici». Lo stadio sarà soprattutto rossonero, saremo ospiti: quale clima migliore per tirare fuori il meglio da ciascuno degli 11 nerazzurri?".